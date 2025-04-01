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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Калининский район, Россия

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4 объекта найдено
Квартира 1 комната с мебелью, с интернетом, с холодильником в округ Прометей, Россия
Квартира 1 комната с мебелью, с интернетом, с холодильником
округ Прометей, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/9
Сдаётся 1 комнатная квартира на Общая площадь 38 кв.м, площадь комнаты 18 кв.м. Есть застек…
$359
в месяц
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Квартира 1 комната с мебелью, с интернетом, с холодильником в округ Пискарёвка, Россия
Квартира 1 комната с мебелью, с интернетом, с холодильником
округ Пискарёвка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 7/9
Сдаётся на длительный срок просторная светлая тёплая 1-комнатная квартира в кирпичном доме, …
$419
в месяц
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Квартира 1 комната с мебелью, с интернетом, с холодильником в округ Академическое, Россия
Квартира 1 комната с мебелью, с интернетом, с холодильником
округ Академическое, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 6/9
В квартире все есть. Евроремонт, стеклопакеты с москитными сетками. Район с развитой инфраст…
$361
в месяц
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Квартира 2 комнаты с мебелью, с интернетом, с холодильником в округ Пискарёвка, Россия
Квартира 2 комнаты с мебелью, с интернетом, с холодильником
округ Пискарёвка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 7/9
Сдаётся на длительный срок просторная, площадью 53 кв.м, светлая тёплая 2-х комнатная кварти…
$578
в месяц
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