Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Калининский район
  4. Жилая

Жильё в Калининский район, Россия

округ Пискарёвка
3
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в округ Пискарёвка, Россия
Квартира 3 комнаты
округ Пискарёвка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/14
Продаётся 3-х комнатная квартира в Калининском районе. 10 мин. транспортом от метро Академич…
$184,934
Оставить заявку
Квартира 1 комната в округ Пискарёвка, Россия
Квартира 1 комната
округ Пискарёвка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 11/16
Продается квартира в кирпичном доме 2010 года постройки в хорошем состоянии. Прямая продаж…
$93,973
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в округ Пискарёвка, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Пискарёвка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 17/24
Прямая продажа. Документы готовы. ЖК Калина Парк- 2 Вы цените КОМФОРТ БЕЗ ЗАТРАТ – эта кв…
$192,704
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Калининский район

квартиры

Параметры недвижимости в Калининский район, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов