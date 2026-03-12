Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Калининградская область
  4. Жилая
  5. Бунгало

Бунгало в Калининградской области, Россия

Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало 3 комнаты в Родники, Россия
Бунгало 3 комнаты
Родники, Россия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
🏡 Откройте дверь в свой новый дом — где всё уже готово для комфортной жизни! ✨ Представля…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
АН Недвижимость.39
Языки общения
Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Калининградской области, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти