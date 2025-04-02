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Дома в Приозерский район, Россия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Громовское сельское поселение, Россия
Дом 4 комнаты
Громовское сельское поселение, Россия
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Фундамент дома 7*10 м. на участке правильной формы в 100 метрах от озера Отрадное. Участок…
$33,493
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