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Квартиры в Приозерский район, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Запорожское, Россия
Квартира 4 комнаты
Запорожское, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/4
Цена снижена.Предлагаю приобрести просторную четырехкомнатную квартиру в п. Запорожское Прио…
$57,829
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Квартира 2 комнаты в Мичуринское, Россия
Квартира 2 комнаты
Мичуринское, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Предлагается в продажу 2-х комнатная квартира в живописном, тихом, районе посёлка Мичуринско…
$40,842
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