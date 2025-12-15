Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Ломоносовский район
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру на длительный срок в Ломоносовском районе, Россия

2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Новоселье, Россия
Квартира 1 комната
Новоселье, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/9
Предлагается в аренду уютная 1к квартира. Жилой комплекс NEWПИТЕР построен в 2015 году. Терр…
$439
в месяц
Квартира 2 комнаты в Новоселье, Россия
Квартира 2 комнаты
Новоселье, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 5/13
БЕЗ КОМИССИИ!!! СДАЕТСЯ ВПЕРВЫЕ!!! Сдам НОВУЮ современную 2 комнатную квартиру (3-Евро) в Но…
$502
в месяц
