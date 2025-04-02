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Жильё в Кингисеппский район, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Pustomerzhskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Pustomerzhskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 1/2
В тихой красивой деревне продаётся зимний дом для постоянного проживания или для дачи. Дом п…
$20,119
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Параметры недвижимости в Кингисеппский район, Россия

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