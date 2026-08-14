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Коттеджи в Иркутской области, Россия

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Иркутск, Россия
Коттедж 5 комнат
Иркутск, Россия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продам 3 жилых дома, 3 земельных участка, сформированы в единый участок 35 соток, без заборо…
$603,131
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