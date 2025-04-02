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Жильё в Гвардейский городской округ, Россия

1 объект найдено
Комната 1 комната в Озерки, Россия
Комната 1 комната
Озерки, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 11 м²
Этаж 1/2
Предлагаю к продаже комнату 11.2 кв.м, в общежитии, в кирпичном 2х этажном доме, на 1 ом выс…
$8,862
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