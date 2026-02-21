Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Гусевский городской округ
  4. Жилая

Жилье в Гусевском городском округе, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Гусев, Россия
Квартира 1 комната
Гусев, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/3
Недвижимость в исторических, малых городах Калининградской области. Каждый со своей историе…
$31,920
Параметры недвижимости в Гусевском городском округе, Россия

Недорогая
Элитная
