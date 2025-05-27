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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Гурьевском муниципальном округе, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Невское, Россия
Квартира 1 комната
Невское, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/10
Предлагаю в аренду 1 комнатную квартиру в новом доме , автономное томление, огороженная терр…
$442
в месяц
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Квартира в Гурьевск, Россия
Квартира
Гурьевск, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/7
Сдается на длительный срок аккуратная, компактная квартира-студия 28 кв. м. в г. Гурьевске. …
$253
в месяц
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Realting.com
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