Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Гурьевский муниципальный округ
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда недвижимости в Гурьевском муниципальном округе, Россия

4 объекта найдено
Земельные участки в Большое Исаково, Россия
Земельные участки
Большое Исаково, Россия
Земельный участок в Большом Исаково, Гурьевский район. Круглогодичный подъезд. 21 сотка. Уча…
$328,515
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Отрадное, Россия
Земельные участки
Отрадное, Россия
Аренда земельного участка площадью 2,5 гектара в поселке Отрадное, Гурьевского района, предн…
$44,223
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Невское, Россия
Квартира 1 комната
Невское, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/10
Предлагаю в аренду 1 комнатную квартиру в новом доме , автономное томление, огороженная терр…
$442
в месяц
Оставить заявку
Квартира в Гурьевск, Россия
Квартира
Гурьевск, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/7
Сдается на длительный срок аккуратная, компактная квартира-студия 28 кв. м. в г. Гурьевске. …
$253
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти