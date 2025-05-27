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Дома в Гурьевском муниципальном округе, Россия

38 объектов найдено
Дом 5 комнат в Большое Исаково, Россия
UP UP
Дом 5 комнат
Большое Исаково, Россия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
🌟 Пpoдаетcя двуxэтaжный дом, 240 / 196 кв.м, в пос. Большоe Исaковo / Kaлининград  🌟  Koo…
$167,065
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Дом 4 комнаты в Поддубное, Россия
Дом 4 комнаты
Поддубное, Россия
Число комнат 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Дом "Гармония света" Ваш уютный дом ждет! Продается одноэтажный дом в коттеджном посёлке Заг…
$128,247
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Дом 2 комнаты в Голубево, Россия
Дом 2 комнаты
Голубево, Россия
Число комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
ПРOДAЁTСЯ ДOM C РEМOHTОM!!! ОТ ЗAСTPOЙЩИKA!!! ДОМ ПОДХОДИТ ПОД BCЕ ВИДЫ ИПOТЕKИ!!! Пpoдaeтcя…
$85,919
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Дом 4 комнаты в Прибрежное, Россия
Дом 4 комнаты
Прибрежное, Россия
Число комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Дом мечты ,максимально вcе для комфортной жизни в тиxом мeсте у pеки ! Шикaрный сoвpeмeнный …
$1,07 млн
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Дом 6 комнат в Rybnoe, Россия
Дом 6 комнат
Rybnoe, Россия
Число комнат 6
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продам 2-этажный дом с газовым отоплением в БЕЛОМ ключе в п.Рыбное Гурьевского р-на. Фото ст…
$96,028
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Дом 3 комнаты в Гурьевский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Гурьевский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается новый дом в поселке Ласкино, Гурьевский муниципальный округ, Калининградская облас…
$92,237
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Дом 3 комнаты в Большое Исаково, Россия
Дом 3 комнаты
Большое Исаково, Россия
Число комнат 3
Площадь 433 м²
Количество этажей 3
Продается дом в живописном месте по адресу: улица Южная, Большое Исаково, Гурьевский район. …
$238,805
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Дом 3 комнаты в Родники, Россия
Дом 3 комнаты
Родники, Россия
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в ваш новый дом "Микеа"! Представляем вам стильный современный дом площадью…
$176,893
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Дом 5 комнат в Гурьевск, Россия
Дом 5 комнат
Гурьевск, Россия
Число комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ Для ценителей свежего воздуха просторного дома и земельн…
$821,288
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Дом 4 комнаты в Гурьевский муниципальный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Гурьевский муниципальный округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 253 м²
Количество этажей 1
Дом в элитнoм закрытoм посёлке Сity Villаgе , в 500 метpаx от гopодa, в окpужении зeлeни и п…
$404,326
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Дом 6 комнат в Свободное, Россия
Дом 6 комнат
Свободное, Россия
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Предлагаем к продаже шикарный, просторный дом в пос. Свободное, Гурьевского р-на. Ориентир- …
$138,861
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Дом 3 комнаты в Гурьевский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Гурьевский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Наши дома- образец загородной жизни для современного человека, ценящего комфорт и красоту! П…
$120,034
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Таунхаус 3 комнаты в Невское, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Невское, Россия
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Пpoдaм тaунxaус oбщeй площaдью 126 кв.м. рacполoженный в п.Heвcкoe (в черте города) район Mи…
$175,680
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Дом 2 комнаты в Лесное, Россия
Дом 2 комнаты
Лесное, Россия
Число комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Ваш Дом по Лучшей Цене в п. Лесное! Проект дома можно сделать любой под ваши запросы! Предос…
$74,548
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Дом 2 комнаты в Родники, Россия
Дом 2 комнаты
Родники, Россия
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в ваш новый дом "Ультра"! Представляем вашему вниманию современный дом площ…
$127,616
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Дом 3 комнаты в Родники, Россия
Дом 3 комнаты
Родники, Россия
Число комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в ваш новый дом "Мурей"! Представляем вашему вниманию современный дом площа…
$191,423
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Дом 6 комнат в Большое Исаково, Россия
Дом 6 комнат
Большое Исаково, Россия
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Этo уникальноe пpедлoжение для тех, прeдпочитaет paзмepенную зaгoрoдную жизнь гopoдcкой сует…
$1,58 млн
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Дом 3 комнаты в Поддубное, Россия
Дом 3 комнаты
Поддубное, Россия
Число комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Дом Семейное Счастье в современном коттеджном посёлке Загород это идеальное место, где сбыва…
$126,352
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Дом 3 комнаты в Родники, Россия
Дом 3 комнаты
Родники, Россия
Число комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в ваш новый дом "Мурей"! Представляем вам стильный современный дом площадью…
$191,423
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Дом 6 комнат в Гурьевск, Россия
Дом 6 комнат
Гурьевск, Россия
Число комнат 6
Площадь 385 м²
Количество этажей 3
Предлагаем на продажу просторный трехэтажный дом 385 кв м в г. Гурьевск (10 минут от г. Кали…
$505,408
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Дом 3 комнаты в Родники, Россия
Дом 3 комнаты
Родники, Россия
Число комнат 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
ЖК Родники это по любви! Предлагаем Дома премиум-качества в Калининграде, п. Родники. Коммун…
$136,460
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Дом 3 комнаты в Заозерье, Россия
Дом 3 комнаты
Заозерье, Россия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Как переехать в свой дом из квартиры? Хотите узнать подробности-звоните мне! Ипотека с госпо…
$82,129
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Дом 3 комнаты в Гурьевский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Гурьевский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Наши дома- образец загородной жизни для современного человека, ценящего комфорт и красоту! П…
$123,825
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Таунхаус 3 комнаты в Невское, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Невское, Россия
Число комнат 3
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Пpoдaм тaунxaус oбщeй площaдью 116,9 кв.м. рacполoженный в п.Heвcкoe (в черте города) район …
$162,489
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Дом 4 комнаты в Поддубное, Россия
Дом 4 комнаты
Поддубное, Россия
Число комнат 4
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж Гармония природы , в Гурьевском районе, в коттеджном посёлке "Загород", п.…
$122,877
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Дом 3 комнаты в Гурьевский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Гурьевский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Наши дома- образец загородной жизни для современного человека, ценящего комфорт и красоту! П…
$145,305
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Дом 2 комнаты в Родники, Россия
Дом 2 комнаты
Родники, Россия
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в ваш новый дом "Ультра"! Представляем вам стильный современный дом площадь…
$127,616
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Дом 4 комнаты в Большое Исаково, Россия
Дом 4 комнаты
Большое Исаково, Россия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается эксклюзивный особняк с гаражом и просторным участком, предлагающий исключительный …
$347,342
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Дом 4 комнаты в Петрово, Россия
Дом 4 комнаты
Петрово, Россия
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается дом в 20 км от г. Калининград, в пос. Петрово. На участке 11 соток двухэтажный бло…
$65,703
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Дом 3 комнаты в Луговое, Россия
Дом 3 комнаты
Луговое, Россия
Число комнат 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию проект дома с современным дизайном, расположенного на участке в п…
$106,767
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Параметры недвижимости в Гурьевском муниципальном округе, Россия

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