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Коммерческая недвижимость в Гурьевском муниципальном округе, Россия

5 объектов найдено
Коммерческое помещение 50 000 м² в Отрадное, Россия
Коммерческое помещение 50 000 м²
Отрадное, Россия
Площадь 50 000 м²
5 Га в собственности пос. Отрадное (аэропорт). Вдоль новой трассы с разрешенным съездом. Сет…
$454,867
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Коммерческое помещение 460 м² в Высокое, Россия
Коммерческое помещение 460 м²
Высокое, Россия
Площадь 460 м²
Этаж 1/2
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ГУРЬЕВСКОМ РАЙОНЕ ПОСЕЛОК ТРУБКИНО ( ориентир поселок Заозерье ,О…
$151,622
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Коммерческое помещение 460 м² в Высокое, Россия
Коммерческое помещение 460 м²
Высокое, Россия
Площадь 460 м²
Этаж 1/2
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ГУРЬЕВСКОМ РАЙОНЕ ПОСЕЛОК ТРУБКИНО ( ориентир поселок Заозерье ,О…
$1,137
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Коммерческое помещение 5 000 000 м² в Отрадное, Россия
Коммерческое помещение 5 000 000 м²
Отрадное, Россия
Площадь 5 000 000 м²
5 Га в собственности. к.н. 39:03:040502:30 Земли поселений (земли населенных пунктов) для ст…
$454,867
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Коммерческое помещение 378 м² в Гурьевский муниципальный округ, Россия
Коммерческое помещение 378 м²
Гурьевский муниципальный округ, Россия
Площадь 378 м²
Этаж 3/3
Офисное помещение по ул.Дзержинского, 246 ор-р ул.Большая Окружная. Помещение находится в зд…
$49,277
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