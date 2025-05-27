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Квартиры в Гурьевском муниципальном округе, Россия

Гурьевск
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22 объекта найдено
Квартира 1 комната в Невское, Россия
Квартира 1 комната
Невское, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 8/10
Однокомнатная квартира в ЖК Домарт Квартира абсолютно новая, никто не жил. Панорамное остекл…
$107,399
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Квартира 2 комнаты в Дружный, Россия
Квартира 2 комнаты
Дружный, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 5/6
Предлагаем рассмотреть для покупки квартиру в ближайшем пригороде - Поселок Дружный, Гурьевс…
$63,176
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Квартира 1 комната в Гурьевск, Россия
Квартира 1 комната
Гурьевск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/5
Гурьевск - один из самых комфортных, динамично развивающихся городов нашей области. Очень зе…
$70,757
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/4
В продаже 1к квартира 49,1 кв. м. с ремонтом и автономным отоплением! Изюминка квартиры- шик…
$106,707
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Квартира 1 комната в Гурьевский муниципальный округ, Россия
Квартира 1 комната
Гурьевский муниципальный округ, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/7
Предлагаю к продаже 1 комнатную квартиру по ДДУ в строящемся 7- ми этажном доме в ЖК Включи,…
$56,926
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Квартира 3 комнаты в Васильково, Россия
Квартира 3 комнаты
Васильково, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/5
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !! Продажа просторной и светлой 3 комнатной квартиры по ул. 40 лет …
$75,811
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Квартира 1 комната в Гурьевск, Россия
Квартира 1 комната
Гурьевск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
Гурьевск - один из самых комфортных, динамично развивающихся городов нашей области. Очень зе…
$69,494
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Квартира 1 комната в Гурьевск, Россия
Квартира 1 комната
Гурьевск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 4/4
Предлагаем рассмотреть для покупки в современном жилом комплексе комфорт - класса "Гранд", о…
$60,789
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Квартира 4 комнаты в Большое Исаково, Россия
Квартира 4 комнаты
Большое Исаково, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Этаж 3/3
В пpoдaжe 2-уровневая, черырехкомнатная квартира в Б.Исаково. Вторичку тоже можно выгодно ку…
$128,879
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Квартира 1 комната в Малое Исаково, Россия
Квартира 1 комната
Малое Исаково, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/7
Продам 1 комнатную квартиру в современном жилом комплексе комфорт - класса Аэро, ориентир Гу…
$70,454
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Квартира 2 комнаты в Малое Исаково, Россия
Квартира 2 комнаты
Малое Исаково, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 4/7
59,01 м² эстетики, безупречного вкуса и настоящей романтики на 4 этаже в терминале В. Здесь …
$94,708
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Квартира 1 комната в Ласкино, Россия
Квартира 1 комната
Ласкино, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/3
Продажа квартиры с готовым ремонтом уютная студия площадью 33 м². Подъезды в домах просторны…
$58,122
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Квартира 2 комнаты в Большое Исаково, Россия
Квартира 2 комнаты
Большое Исаково, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Продается двухкомнатная квартира в Большом Исаково, с хорошим ремонтом , две изолированные к…
$61,912
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Квартира 1 комната в Ласкино, Россия
Квартира 1 комната
Ласкино, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/3
Продается однокомнатная квартира в п Ласкино, в новом экоквартале Гурьевского района Сочетан…
$53,068
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Квартира 2 комнаты в Васильково, Россия
Квартира 2 комнаты
Васильково, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 7/9
ЖК расположен вблизи ул. Большая Окружная, что дает транспортное преимущество во всех направ…
$99,404
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Квартира 1 комната в Малое Исаково, Россия
Квартира 1 комната
Малое Исаково, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/7
42,21 м² эстетики, безупречного вкуса и настоящей романтики на 1 этаже в терминале С. Здесь …
$69,342
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Квартира 1 комната в Ласкино, Россия
Квартира 1 комната
Ласкино, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/3
хотим показать вам одну из наших новых квартир с готовым ремонтом - квартиру 37м². Давайте п…
$59,385
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Квартира 2 комнаты в Малое Исаково, Россия
Квартира 2 комнаты
Малое Исаково, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 4/7
Жилой комплекс комфорт-класса расположен в Гурьевском городском округе в поселке Малое Исако…
$103,371
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Квартира 3 комнаты в Гурьевск, Россия
Квартира 3 комнаты
Гурьевск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/5
Продаётся трёхкомнатная квартира (частично мебелированная) на третьем этаже пятиэтажного дом…
$112,453
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Квартира 1 комната в Васильково, Россия
Квартира 1 комната
Васильково, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 8/9
Продам отличную однокомнатную квартиру без отделки, в развивающемся поселке Васильково, подх…
$61,912
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/4
Продам 1 комнатную квартиру с ремонтом в ЖК Пальмбург. Отличное расположение ЖК как для отды…
$106,136
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Квартира 1 комната в Гурьевск, Россия
Квартира 1 комната
Гурьевск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/8
Предлагаем рассмотреть для покупки в современном жилом комплексе комфорт - класса "Включи", …
$53,099
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Параметры недвижимости в Гурьевском муниципальном округе, Россия

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