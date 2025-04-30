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Жильё в Гурьевском муниципальном округе, Россия

Гурьевск
6
53 объекта найдено
Квартира 1 комната в Ласкино, Россия
Квартира 1 комната
Ласкино, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/3
Продается однокомнатная квартира в п Ласкино, в новом экоквартале Гурьевского района Сочетан…
$47,265
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Дом 3 комнаты в Родники, Россия
Дом 3 комнаты
Родники, Россия
Число комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в ваш новый дом "Мурей"! Представляем вам стильный современный дом площадью…
$179,015
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Дом 4 комнаты в Гурьевский муниципальный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Гурьевский муниципальный округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 253 м²
Количество этажей 1
Дом в элитнoм закрытoм посёлке Сity Villаgе , в 500 метpаx от гopодa, в окpужении зeлeни и п…
$378,118
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Дом 5 комнат в Гурьевск, Россия
Дом 5 комнат
Гурьевск, Россия
Число комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ Для ценителей свежего воздуха просторного дома и земельн…
$768,052
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Квартира 1 комната в Ласкино, Россия
Квартира 1 комната
Ласкино, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/3
хотим показать вам одну из наших новых квартир с готовым ремонтом - квартиру 37м². Давайте п…
$55,536
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Дом 3 комнаты в Родники, Россия
Дом 3 комнаты
Родники, Россия
Число комнат 3
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
ЖК Родники это по любви! Предлагаем Дома премиум-качества в Калининграде, п. Родники. Коммун…
$119,343
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Квартира 1 комната в Гурьевск, Россия
Квартира 1 комната
Гурьевск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 4/4
Предлагаем рассмотреть для покупки в современном жилом комплексе комфорт - класса "Гранд", о…
$56,849
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Дом 4 комнаты в Поддубное, Россия
Дом 4 комнаты
Поддубное, Россия
Число комнат 4
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж Гармония природы , в Гурьевском районе, в коттеджном посёлке "Загород", п.…
$114,912
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Дом 3 комнаты в Родники, Россия
Дом 3 комнаты
Родники, Россия
Число комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в ваш новый дом "Мурей"! Представляем вашему вниманию современный дом площа…
$179,015
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Дом 2 комнаты в Голубево, Россия
Дом 2 комнаты
Голубево, Россия
Число комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
ПРOДAЁTСЯ ДOM C РEМOHTОM!!! ОТ ЗAСTPOЙЩИKA!!! ДОМ ПОДХОДИТ ПОД BCЕ ВИДЫ ИПOТЕKИ!!! Пpoдaeтcя…
$80,350
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Квартира 1 комната в Невское, Россия
Квартира 1 комната
Невское, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/9
Продается однокомнатная квартира с хорошим ремонтом, встроенной мебелью, техникой, качествен…
$80,350
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Дом 6 комнат в Свободное, Россия
Дом 6 комнат
Свободное, Россия
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Предлагаем к продаже шикарный, просторный дом в пос. Свободное, Гурьевского р-на. Ориентир- …
$129,860
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Дом 2 комнаты в Родники, Россия
Дом 2 комнаты
Родники, Россия
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в ваш новый дом "Ультра"! Представляем вам стильный современный дом площадь…
$119,343
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Квартира 2 комнаты в Гурьевск, Россия
Квартира 2 комнаты
Гурьевск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Продается двухкомнатная квартира в Большом Исаково, с хорошим ремонтом , две изолированные к…
$57,899
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Таунхаус 3 комнаты в Невское, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Невское, Россия
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Пpoдaм тaунxaус oбщeй площaдью 126 кв.м. рacполoженный в п.Heвcкoe (в черте города) район Mи…
$164,292
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Квартира 1 комната в Прибрежное, Россия
Квартира 1 комната
Прибрежное, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/4
В продаже 1к квартира 49,1 кв. м. с ремонтом и автономным отоплением! Изюминка квартиры- шик…
$99,790
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Квартира 2 комнаты в Малое Исаково, Россия
Квартира 2 комнаты
Малое Исаково, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 4/7
Жилой комплекс комфорт-класса расположен в Гурьевском городском округе в поселке Малое Исако…
$96,670
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Таунхаус 3 комнаты в Невское, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Невское, Россия
Число комнат 3
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Пpoдaм тaунxaус oбщeй площaдью 116,9 кв.м. рacполoженный в п.Heвcкoe (в черте города) район …
$151,956
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Квартира 1 комната в Малое Исаково, Россия
Квартира 1 комната
Малое Исаково, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/7
Продам 1 комнатную квартиру в современном жилом комплексе комфорт - класса Аэро, ориентир Гу…
$65,887
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Дом 3 комнаты в Родники, Россия
Дом 3 комнаты
Родники, Россия
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Дом в жилом комплексе "Парк Хаус Родники" в Калининграде, "МИКЕА". Представляем вашему внима…
$165,427
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Дом 3 комнаты в Высокое, Россия
Дом 3 комнаты
Высокое, Россия
Число комнат 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается новый дом в поселке Ласкино, Гурьевский муниципальный округ, Калининградская облас…
$86,258
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Дом 4 комнаты в Петрово, Россия
Дом 4 комнаты
Петрово, Россия
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается дом в 20 км от г. Калининград, в пос. Петрово. На участке 11 соток двухэтажный бло…
$61,850
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Квартира 2 комнаты в Малое Исаково, Россия
Квартира 2 комнаты
Малое Исаково, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 4/7
59,01 м² эстетики, безупречного вкуса и настоящей романтики на 4 этаже в терминале В. Здесь …
$88,569
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Квартира 1 комната в Малое Исаково, Россия
Квартира 1 комната
Малое Исаково, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/7
42,21 м² эстетики, безупречного вкуса и настоящей романтики на 1 этаже в терминале С. Здесь …
$64,847
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Квартира 2 комнаты в Дружный, Россия
Квартира 2 комнаты
Дружный, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 5/6
Предлагаем рассмотреть для покупки квартиру в ближайшем пригороде - Поселок Дружный, Гурьевс…
$59,081
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Дом 3 комнаты в Гурьевский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Гурьевский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Дом в стиле "Шале" в поселке Ельники Закрытый клубный коттеджный посёлок с изысканной архите…
$80,523
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Дом 4 комнаты в Поддубное, Россия
Дом 4 комнаты
Поддубное, Россия
Число комнат 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Дом "Гармония света" Ваш уютный дом ждет! Продается одноэтажный дом в коттеджном посёлке Заг…
$119,934
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Дом 5 комнат в Заозерье, Россия
Дом 5 комнат
Заозерье, Россия
Число комнат 5
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Ваш Дом по Лучшей Цене в п. Заозерье! Проект дома можно сделать любой под ваши запросы! Пред…
$100,438
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Дом 3 комнаты в Матросово, Россия
Дом 3 комнаты
Матросово, Россия
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Ваш Дом по Лучшей Цене в п. Матросово! Проект дома можно сделать любой под ваши запросы! Пре…
$64,989
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Дом 4 комнаты в Большое Исаково, Россия
Дом 4 комнаты
Большое Исаково, Россия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается эксклюзивный особняк с гаражом и просторным участком, предлагающий исключительный …
$324,827
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