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Виллы в городской округ Выкса, Россия

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1 объект найдено
Вилла в Gryaznaya, Россия
Вилла
Gryaznaya, Россия
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Деревня расположена в 3 км на запад от города Выкса. Жилой дом с земельным участком. Дом 201…
$65,089
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