Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. gorodskoy okrug Tyumen
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в gorodskoy okrug Tyumen, Россия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Светлая квартира с премиальной дизайнерской отделкой в Хамовниках в Тюмень, Россия
Светлая квартира с премиальной дизайнерской отделкой в Хамовниках
Тюмень, Россия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Светлая квартира с 2-мя спальнями общей площадью 90 м² в комплексе премиум-класса в Хамовник…
$7,353
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов