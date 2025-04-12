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Жильё в городском округе Муром, Россия

2 объекта найдено
Дом в городской округ Муром, Россия
Дом
городской округ Муром, Россия
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Номер лота: 3933581, Дом с новой баней в деревне Охеево рядом с г. Муром. Дом классический …
$11,935
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Дом в городской округ Муром, Россия
Дом
городской округ Муром, Россия
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Номер лота: 3701707, Дом с новой баней в деревне Охеево рядом с г. Муром. Дом классический …
$12,166
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Параметры недвижимости в городском округе Муром, Россия

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