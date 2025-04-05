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Отели в городской округ Геленджик, Россия

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1 объект найдено
Отель 600 м² в Кабардинка, Россия
Отель 600 м²
Кабардинка, Россия
Площадь 600 м²
Этаж 3/3
Предлагаю вашему вниманию готовый бизнес жилой дом с 21 гостевыми комнатами, расположенный …
$2,23 млн
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