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Дома в городской округ Черноголовка, Россия

1 объект найдено
Дом в городской округ Черноголовка, Россия
Дом
городской округ Черноголовка, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается Дом! Возможна прописка! Дом с землей, в экологически чистом районе черноголовки в …
$84,264
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Параметры недвижимости в городской округ Черноголовка, Россия

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