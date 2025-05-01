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Виллы в городском округе Бор, Россия

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4 объекта найдено
Вилла в городской округ Бор, Россия
Вилла
городской округ Бор, Россия
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Предлагаю к покупке   фахверковый дом с эксклюзивным ремонтом, выполненным по дизайнерскому …
$272,351
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Вилла в Бор, Россия
Вилла
Бор, Россия
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Отличное местоположение, центр г. Бор, рядом ЖК Парк Горького. 1 этаж: прихожая, холл, кухня…
$211,828
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Вилла в Nekludovo, Россия
Вилла
Nekludovo, Россия
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Продается 2 этажный   коттедж 121.6 кв.м. 2018 года постройки, с земельным участком 8 соток,…
$179,146
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Вилла в городской округ Бор, Россия
Вилла
городской округ Бор, Россия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается дом в закрытом благоустроенном элитном поселке, расположенном в сосновом бору, 2…
$181,567
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Параметры недвижимости в городском округе Бор, Россия

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