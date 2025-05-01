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Производственные здания в городском округе Бор, Россия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 718 м² в Бор, Россия
Производство 718 м²
Бор, Россия
Площадь 718 м²
Этаж 1/1
Продается производственное, отдельностящее здание площадью 718 кв.м. Здание расположено на з…
$605,224
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