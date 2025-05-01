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Инвестиционная недвижимость в городском округе Бор, Россия

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Инвестиционная 1 200 м² в Бор, Россия
Инвестиционная 1 200 м²
Бор, Россия
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Продаю здание отдельно стоящее на 80% заполненное арендаторами. 1, 2 этажи заполнены арендат…
$427,631
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Инвестиционная 620 м² в городской округ Бор, Россия
Инвестиционная 620 м²
городской округ Бор, Россия
Площадь 620 м²
Этаж 2/2
Продаю помещение 620 кв м, ( 1 этаж- 361 кв м, мансарда - 260 кв м ) 2010 года постройки. Зд…
$581,015
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