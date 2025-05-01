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Квартиры в городском округе Бор, Россия

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3 объекта найдено
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
Площадь 36 м²
Этаж 2/2
В продаже 2-комнатная квартира в центре города Бор. Дом кирпичный. Хорошее жилое состояние. …
$37,524
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Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
Площадь 30 м²
Этаж 2/5
В продаже 1-комнатная квартира на 2 этаже 5-этажного кирпичного дома.  Квартира удачной план…
$36,434
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Квартира в городской округ Бор, Россия
Квартира
городской округ Бор, Россия
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
Продаю 3-х комн. квартиру Брежневка со всеми удобствами, отопление - АГВ,   комнаты светлые,…
$15,131
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Параметры недвижимости в городском округе Бор, Россия

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