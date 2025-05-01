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Жильё в городском округе Бор, Россия

Бор
4
19 объектов найдено
Дом в Бор, Россия
Дом
Бор, Россия
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продаю дачу в СНТ Чайка Борский район, посёлок Октябрьский. Живое садовое товарищество, сосе…
$8,473
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Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
Площадь 36 м²
Этаж 2/2
В продаже 2-комнатная квартира в центре города Бор. Дом кирпичный. Хорошее жилое состояние. …
$37,524
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Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Предлагаю вашему вниманию   дом с земельным участком в тихой и живописной деревне Королево, …
$24,088
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Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
Площадь 295 м²
Количество этажей 3
Отличный дом находится в ожидании большой семьи, которая наполнит его уютом и душевным тепло…
$130,728
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Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
Продаю дачу в живописном красивом месте. В шаговой доступности пруд, река Линда, хвойный лес…
$10,289
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Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
Площадь 30 м²
Этаж 2/5
В продаже 1-комнатная квартира на 2 этаже 5-этажного кирпичного дома.  Квартира удачной план…
$36,434
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Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
Продаю дачу в живописном красивом месте. В шаговой доступности пруд, река Линда, хвойный лес…
$7,868
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Дом в Керженец, Россия
Дом
Керженец, Россия
Площадь 45 м²
Количество этажей 2
Продается отличная дача в 3 километрах от Керженца в районе заповедника. 20 минут на авто от…
$17,551
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Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Ищите просторный   дом для своей семьи рядом с лесом и рекой, не требующий   значительных   …
$76,258
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Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Ддомашний рай в пригороде Нижнего Новгорода: уютный дом с изысканным ландшавтом.  Местопол…
$163,410
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Вилла в городской округ Бор, Россия
Вилла
городской округ Бор, Россия
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Предлагаю к покупке   фахверковый дом с эксклюзивным ремонтом, выполненным по дизайнерскому …
$272,351
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Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Чистая продажа! Электричество в доме. Газ подведен к дому.   Звоните! Торг!
$9,558
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Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Отличный дом для людей, уставших от городского шума и суеты. В этом доме воедино слились ру…
$29,051
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Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается дом в деревне Хрущево (г.о. Бор, Ситниковский с/с). Деревня жилая, дорога чиститс…
$108,698
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Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
СТ " Пчелка" Хороший дом с баней   и отличный участок. Продается прекрасная дача. Предлага…
$18,157
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Вилла в Бор, Россия
Вилла
Бор, Россия
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Отличное местоположение, центр г. Бор, рядом ЖК Парк Горького. 1 этаж: прихожая, холл, кухня…
$211,828
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Квартира в городской округ Бор, Россия
Квартира
городской округ Бор, Россия
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
Продаю 3-х комн. квартиру Брежневка со всеми удобствами, отопление - АГВ,   комнаты светлые,…
$15,131
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Вилла в Nekludovo, Россия
Вилла
Nekludovo, Россия
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Продается 2 этажный   коттедж 121.6 кв.м. 2018 года постройки, с земельным участком 8 соток,…
$179,146
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Вилла в городской округ Бор, Россия
Вилла
городской округ Бор, Россия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается дом в закрытом благоустроенном элитном поселке, расположенном в сосновом бору, 2…
$181,567
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Типы недвижимости в городском округе Бор

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Параметры недвижимости в городском округе Бор, Россия

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