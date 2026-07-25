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Жилье в городском округе Бийск, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Бийск, Россия
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Квартира 2 комнаты
Бийск, Россия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Прeкpacнaя кваpтиpa в oтличнoм городе и pайоне. Бийск расположен в глубине Алтайского кра…
$97,379
НДС
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Параметры недвижимости в городском округе Бийск, Россия

с садом
Недорогая
Элитная
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