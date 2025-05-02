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Дома в Городецком муниципальном округе, Россия

Городец
10
31 объект найдено
Дом в Kovrigino, Россия
Дом
Kovrigino, Россия
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продам кирпичный дом хорошего качества.  Дом. 65м2, три комнаты, одна проходная, две изоли…
$71,416
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом на берегу Горьковского моря.  Дом 120м2, 4 комнаты, с/у.  Фундамент сва…
$66,454
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 31 м²
Количество этажей 1
Продам жилой бревенчатый дом.  Дом 31.6м2. Две комнаты.  Центральный водопровод с чисте…
$14,519
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 33 м²
Количество этажей 1
Продам жилой бревенчатый дом.  Дом 33.8м2.   Три комнаты.  Центральный водопровод с чи…
$12,104
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом отличного качества на берегу р. Узолы.   Дом 2018года постройки, 166.2м2, 4…
$150,096
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продам бревенчатый дом 65м2 в шаговой доступности до р. Волги.  Дом крепкий на кирпичном ф…
$53,260
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продам дом хорошего качества в стиле Хай-Тек.  Относительно модное направление в архитекту…
$351,030
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 38 м²
Количество этажей 1
Весна уже во всю стремится и пришла пора подумать о приобретение своего загородного   дома. …
$43,576
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 40 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дачу в СНТ Городецкая роспись.  Дача кирпичная на ленточном фундаменте.  1й…
$19,065
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом отличного качества.  Фундамент ленточный. Дом из газосиликатных блоков + …
$154,937
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Продам дом в д. Мысово в шаговой доступности до р. Узолы. Газ у дома. Деревня жилая круглого…
$12,710
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт. кирпичный дом с видом на р. Волгу. 200 м, 4 комнаты, 2 холла, большая кухня-ст…
$157,358
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Продам дом в д. Ожгихино, Бриляковского с/с, 30м, 2 комнаты, кухня, летняя комната, чулан, 2…
$7,263
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт кирпичный дом отличного качества на берегу Горьковского   моря. В доме 6 комна…
$96,836
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 20 м²
Количество этажей 1
Продам дачу в СНТ Северный.  Домик деревянный 20м2 стоит на бетонных сваях.  Крыша покры…
$4,237
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
Продам дом в стиле Хайтек 2023 года постройки.  Фундамент - ленточный на сваях.  Несущие…
$240,879
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 264 м²
Количество этажей 3
Продам 3х.эт кирпичный дом в шаговой доступности до р. Волги. Дом 264.7м, 6 комнат, кухня 23…
$157,358
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом с видом на Горьковское море. Большая часть дома построена из газосиликатных…
$121,045
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 25 м²
Количество этажей 1
Продам дачу в СНТ Мичурина в центре Городца.  Домик бревенчатый 25м2.  Остается мебель, …
$14,525
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Дом в Первомайский, Россия
Дом
Первомайский, Россия
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продам дом хорошего качества 143м2. Фундамент железобетонная монолитная плита.  Стены кир…
$204,566
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Продам 2х.эт кирпичный дом отличного качества.  Дом 220м2, вместе с цокольным этажом.  Д…
$121,045
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Продаю дом в деревне Самохвалово (Городецкий р-н, Зарубинский с/с), от Нижнего Новгорода час…
$33,893
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Дом 10 комнат в Городец, Россия
Дом 10 комнат
Городец, Россия
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продаэця Шале для созерцания мономентального пейзажа и шедевралных закатов! Шале обстроено и…
$542,762
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом отличного качества 135м2, 2016г.  Фундамент ленточный.  Дом бревенчатый…
$229,985
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 35 м²
Количество этажей 2
Продам дом в Городце, 35.1м, 2 комнаты, кухня, печка, отопление газовое, установлены два кот…
$36,313
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Дом в Заволжье, Россия
Дом
Заволжье, Россия
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом хорошего качества.  Общая площадь дома 180м2, жилая 121.9м2. Полуцокольн…
$106,519
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Дом в Fedurino, Россия
Дом
Fedurino, Россия
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Дом двухэтажный из неоцилилиндрованного бревна. Снаружи обитый сайдингом с утеплением, внутр…
$145,254
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается новый дом полностью готовый для проживания зимой и летом (земля и дом в собственн…
$102,767
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 31 м²
Количество этажей 1
Продам дом в 200м до р. Волги.  Дом бревенчатый, пятистенок, стоит на высоком кирпичном фу…
$22,999
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Дом в Kovrigino, Россия
Дом
Kovrigino, Россия
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом хорошего качества. Дом 122м2 изготовлен из арболитовых блоков, стены снару…
$81,100
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Параметры недвижимости в Городецком муниципальном округе, Россия

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