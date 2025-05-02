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Инвестиционная недвижимость в Городецком муниципальном округе, Россия

Городец
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Инвестиционная Удалить
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3 объекта найдено
Инвестиционная 670 м² в Городец, Россия
Инвестиционная 670 м²
Городец, Россия
Площадь 670 м²
Этаж 2/2
Продаю отдельно стоящее здание 670 метров на земельном участке 6 соток, всё в собственности.…
$302,612
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Инвестиционная 670 м² в Городец, Россия
Инвестиционная 670 м²
Городец, Россия
Площадь 670 м²
Этаж 2/2
Прoдaю готoвый бизнеc. Кафе, гостиница, сауна, летняя веранда с зоной мангала. Большая удобн…
$302,612
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Инвестиционная 892 м² в Городец, Россия
Инвестиционная 892 м²
Городец, Россия
Площадь 892 м²
Этаж 4/4
Продам торговый комплекс с арендаторами.  Здание капитального строения представляет из себ…
$211,828
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Типы недвижимости в Городецком муниципальном округе

коммерческая недвижимость
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