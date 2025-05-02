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Квартиры в Городецком муниципальном округе, Россия

Городец
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7 объектов найдено
Квартира в Заволжье, Россия
Квартира
Заволжье, Россия
Площадь 37 м²
Этаж 12/12
Продам 1к.кв улучшенной планировки.  12/12.   37.4/17.1/10.8. Квартира не угловая, очень …
$34,608
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Квартира в Городец, Россия
Квартира
Городец, Россия
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Продам 2к.кв в центре Городца. 5/5.   44.5/27/6. Одна комната проходная, вторая изолированн…
$41,760
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Квартира в Городец, Россия
Квартира
Городец, Россия
Площадь 20 м²
Этаж 3/3
Продам 1к.кв с индивидуальным газовым котлом.  3/3.   20.4/12/6. Квартира не угловая, оче…
$32,682
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Квартира в Заволжье, Россия
Квартира
Заволжье, Россия
Площадь 46 м²
Этаж 2/5
Продам 2к.кв в кирпичном доме.  2/5.     46/35/6. Квартира не угловая, очень теплая.  У…
$28,446
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Квартира в Aksentis, Россия
Квартира
Aksentis, Россия
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Продам 3к.кв в двухквартирном бревенчатом доме. Входы разные.  Дом пяти стенок.  Три ком…
$10,289
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Квартира в Городец, Россия
Квартира
Городец, Россия
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Продам 3к.кв улучшенной планировки. Однoэтажный дoм нa 4 квapтиры, у каждого отдeльный вхoд.…
$74,443
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Квартира в Городец, Россия
Квартира
Городец, Россия
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
Продам 3к.кв улучшенной планировки.   4/5 57.2/39/8. Комнаты изолированные.  Застекленна…
$66,575
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Параметры недвижимости в Городецком муниципальном округе, Россия

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