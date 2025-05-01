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Коттеджи в Гатчинском муниципальном округе, Россия

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Гатчина, Россия
Коттедж 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 1/2
Продается двухэтажный дом 2008 г.п. в Гатчине общей площадью 141,8 кв.м на участке 12 соток …
$195,124
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