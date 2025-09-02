Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Гагинский муниципальный округ
  4. Жилая

Жильё в Гагинском муниципальном округе, Россия

1 объект найдено
Дом в Гагинский муниципальный округ, Россия
Дом
Гагинский муниципальный округ, Россия
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию уютный жилой дом в живописной деревне Шерстино, Гагинского района…
$12,367
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Гагинском муниципальном округе, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти