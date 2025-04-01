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Квартиры в Фрунзенский район, Россия

Георгиевский округ
3
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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Балканский округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Балканский округ, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/9
За квартиру внесён аванс. Отличная двусторонняя трехкомнатная квартира. Прекрасное располо…
$116,864
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Квартира 1 комната в okrug No 72, Россия
Квартира 1 комната
okrug No 72, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6/14
Квартира в 300-х метрах от метро Международная в СРОЧНОЙ продаже. -Отличный вариант для сд…
$78,311
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Квартира 1 комната в Георгиевский округ, Россия
Квартира 1 комната
Георгиевский округ, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/9
Срочно продаётся 1-х комнатная квартира удачной планировки в тихом районе Санкт-Петербурга. …
$93,973
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Квартира 2 комнаты в округ Волковское, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Волковское, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/5
Kваpтиpа в пpямoй пpодаже! Без пpоблeм с дoкумeнтaми, бeз oбременeний. Oдин взpocлый собстве…
$96,382
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Квартира 1 комната в Георгиевский округ, Россия
Квартира 1 комната
Георгиевский округ, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5/16
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА! Светлая уютная 1 комнатная квартира общей площадью 40 кв.м. с просторной за…
$116,261
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Квартира 2 комнаты в okrug No 75, Россия
Квартира 2 комнаты
okrug No 75, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 8/18
В продаже просторная двухсторонняя квартира в ЖК комфорт класса «Карпаты». До метро «Дунайс…
$178,307
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Квартира в Георгиевский округ, Россия
Квартира
Георгиевский округ, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 9/23
Предлагается квартира- студия в пос. Шушары ул. Школьная д. 17 Квартира расположена на 9 …
$80,720
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Квартира 1 комната в okrug No 75, Россия
Квартира 1 комната
okrug No 75, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/12
Продаётся 1 комнатная квартира во Фрунзенском районе, ул. Малая Карпатская дом 15, общей пло…
$77,106
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Параметры недвижимости в Фрунзенский район, Россия

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