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Коттеджи в Дубровке, Россия

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Дубровка, Россия
Коттедж 3 комнаты
Дубровка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Свой ДОМ! Нева! Лес! От счастья жить в этом доме Вас отделяет один звонок! 25 км. от Санкт-…
$265,450
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