Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Дмитровский городской округ
  4. Земельные участки

Земельные участки в Дмитровский городской округ, Россия

1 объект найдено
Участок земли в Vnukovo, Россия
Участок земли
Vnukovo, Россия
Площадь 700 000 м²
Огромный участок во Внуково 70 акров под застройку из 650 единиц жилья со всеми разрешениями
$206,24 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ness Wii Market
Языки общения
English, Русский, Français, Українська, עִברִית
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов