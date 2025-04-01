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Жильё в Дмитровский городской округ, Россия

дома
3
4 объекта найдено
Дом в совхоза «Останкино», Россия
Дом
совхоза «Останкино», Россия
Площадь 253 м²
Количество этажей 3
Продается жилой дом 2010 года постройки на участке площадью 10 соток, по адресу: Московская …
$197,739
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Дом в Дмитровский городской округ, Россия
Дом
Дмитровский городской округ, Россия
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается котедж на участке 15 соток. Заведено в дом электричество и газ. Внешняя отделка ки…
$73,048
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Дом в опытного хозяйства «Ермолино», Россия
Дом
опытного хозяйства «Ермолино», Россия
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом по проекту известного архитектора с развитой инфраструктурой (рядом элитная …
$137,058
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Квартира 1 комната в Дмитров, Россия
Квартира 1 комната
Дмитров, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/12
Продаем 1-к квартиру(37,9м2 без учета лоджии), расположенную на 2-м этаже, 12-ти этажного мо…
$54,742
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