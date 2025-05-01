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Виллы в Дальнеконстантиновском муниципальном округе, Россия

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1 объект найдено
Вилла в Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Вилла
Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Элитный коттеджный поселок "Янтарный"! Продается уютный каркасный дом площадью 155,9 м, пос…
$167,042
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Параметры недвижимости в Дальнеконстантиновском муниципальном округе, Россия

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