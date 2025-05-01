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Дома в Дальнеконстантиновском муниципальном округе, Россия

12 объектов найдено
Дом в Kuzutki, Россия
Дом
Kuzutki, Россия
Площадь 22 м²
Количество этажей 1
Уютный дом с участком в живописной деревне под Нижним Новгородом!  Ищете крепкий дом в тих…
$9,684
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Дом в Nizegorodec, Россия
Дом
Nizegorodec, Россия
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Представлен к продаже шикарный дом с прекрасным, необъятных размеров, ухоженным садом. Кирпи…
$302,612
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Дом в Kuzutki, Россия
Дом
Kuzutki, Россия
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
В продаже кирпичный дом в деревне Кужутки Дальнеконстантиновского района. Дом площадью 30 кв…
$21,951
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Дом в Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Дом
Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Площадь 40 м²
Количество этажей 2
Продам дачный дом в очень красивом месте на берегу озера, на первой линии по адресу д. Креме…
$10,894
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Дом в Armaniha, Россия
Дом
Armaniha, Россия
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
Продается ровный прямоугольный земельный участок площадью 18,5 соток с домом-баней площадью …
$20,578
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Дом в Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Дом
Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Дом в экологичeски чиcтом меcте! В 200 метрах от беpeга огpoмногo чистого oзeрa с пeсчаным д…
$84,731
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Дом в Armaniha, Россия
Дом
Armaniha, Россия
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Продажа бревенчатого дома с участком в живописной деревне Арманиха! Мечтаете о тихой загоро…
$30,261
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Дом в Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Дом
Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Бревно и брус. Мягкая кровля. Печное отопление. Земли 6 га. На территории расположена беседк…
$120,992
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Вилла в Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Вилла
Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Элитный коттеджный поселок "Янтарный"! Продается уютный каркасный дом площадью 155,9 м, пос…
$167,042
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Дом в Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Дом
Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Площадь 45 м²
Количество этажей 2
Продается садовый участок с домом в СНТ "Ленинец-8" Дальнеконстантиновского р-на.   От Щерби…
$20,578
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Дом в Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Дом
Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Уважаемые покупатели, Предлагаем вашему вниманию уникальный бревенчатый дом, расположенный…
$16,341
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Дом в Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Дом
Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Площадь 36 м²
Количество этажей 1
Земельный участок ровный прямоугольный.На участке 2 теплицы, плодовые деревья и кустарники. …
$4,235
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Параметры недвижимости в Дальнеконстантиновском муниципальном округе, Россия

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