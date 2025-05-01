Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Дальнеконстантиновский муниципальный округ
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Дальнеконстантиновском муниципальном округе, Россия

Инвестиционная Удалить
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционная 30 м² в Богоявление, Россия
Инвестиционная 30 м²
Богоявление, Россия
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Продается магазин-павильон в с. Богоявление Д.Константиновского района площадью 30м2 и земля…
$25,419
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти