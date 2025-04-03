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Коттеджи в городской округ Ступино, Россия

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Dubechino, Россия
Коттедж 3 комнаты
Dubechino, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА с двумя спальнями на участке 9 соток в коттеджном поселке. Участок…
$42,860
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