Склады в городском округе Ступино, Россия

Ступино
6
9 объектов найдено
Склад 2 220 м² в Ступино, Россия
Склад 2 220 м²
Ступино, Россия
Площадь 2 220 м²
Этаж 1
В аренду предлагается отапливаемый теплый склад класса B. Московская обл, г Ступино, ул Тран…
$25,958
Склад 1 500 м² в Ивановское, Россия
Склад 1 500 м²
Ивановское, Россия
Площадь 1 500 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса B. Московская обл, г Ступино, село Ивановское, ул …
$17,348
Склад 3 441 м² в Ступино, Россия
Склад 3 441 м²
Ступино, Россия
Площадь 3 441 м²
Этаж 1
В аренду предлагается склад, общей площадью 3441 м2. Расположен на юге Московской области, о…
$40,235
Склад 4 707 м² в Ступино, Россия
Склад 4 707 м²
Ступино, Россия
Площадь 4 707 м²
Этаж 1
В аренду предлагается производственно-складское помещение площадью 4706,5 м2. Местоположение…
$55,032
Склад 1 577 м² в Ступино, Россия
Склад 1 577 м²
Ступино, Россия
Площадь 1 577 м²
Этаж 1
Общая площадь помещения 1576,50 м2 Помещение имеет 7 этажей с галереей для подъема материало…
$3,687
Склад 6 696 м² в Ступино, Россия
Склад 6 696 м²
Ступино, Россия
Площадь 6 696 м²
Этаж 1
Предлагается в аренду производственно-складская площадь 6696 м2. Местоположение: МО, г. Сту…
$78,295
Склад 2 777 м² в Ступино, Россия
Склад 2 777 м²
Ступино, Россия
Площадь 2 777 м²
Этаж 1
Предлагается в аренду холодный склад, площадью 2776,8 м2. Местоположение: МО, г. Ступино, 80…
$21,646
Склад 7 950 м² в Михнево, Россия
Склад 7 950 м²
Михнево, Россия
Площадь 7 950 м²
Этаж 1
"Производственные помещения: 6150 кв. м. Офисные помещения: 1800 кв. м. Земельный участок: 0…
$4,47 млн
Склад 2 628 м² в городской округ Ступино, Россия
Склад 2 628 м²
городской округ Ступино, Россия
Площадь 2 628 м²
Этаж 1
К продаже предлагается складской комплекс с участком прoм.назнач. 14235 +/- 42 coтки в пром…
$2,24 млн
