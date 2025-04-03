Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. городской округ Ступино
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в городской округ Ступино, Россия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в городской округ Ступино, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Ступино, Россия
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
Номер лота: 4209799, Предлагается квартира с изолированными комнатами. Один взрослый собстве…
$32,465
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в городской округ Ступино, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов