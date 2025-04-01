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Дома в городской округ Чкаловск, Россия

5 объектов найдено
Дом в городской округ Чкаловск, Россия
Дом
городской округ Чкаловск, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Hoвый coвpeменный зaгородный дом / дaча нa ГОРE-MОPЕ в cтилe BarnHous (20 мeтров до большой …
$90,358
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Дом в городской округ Чкаловск, Россия
Дом
городской округ Чкаловск, Россия
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом в стиле Шале 2023 года постройки, с мебелью и бытовой техникой.  Дом нахо…
$542,151
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Дом в городской округ Чкаловск, Россия
Дом
городской округ Чкаловск, Россия
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом в стиле Шале в закрытом элитном посёлке Земляникино на берегу р. Санахта ко…
$569,258
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Дом в Чкаловск, Россия
Дом
Чкаловск, Россия
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продаю дом площадью 50 м с приусадебным участком 7,6 соток в городе Чкаловск. Дом расположе…
$31,927
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Дом в городской округ Чкаловск, Россия
Дом
городской округ Чкаловск, Россия
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продам 3-х.эт кирпичный дом на Горьковском море, 250м, 4 комнаты, большая кухня, 2 санузла, …
$114,454
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