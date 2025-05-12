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Квартиры в Буграх, Россия

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1 объект найдено
Квартира в Бугры, Россия
Квартира
Бугры, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 2/12
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. Быстрый выход на сделку. Собственность. Никто не зарегистрирован. Собственни…
$40,022
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