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Виллы в Богородском муниципальном округе, Россия

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4 объекта найдено
Вилла в Orinkino, Россия
Вилла
Orinkino, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продаю загородный дом   на участке 10 соток.   Богородский район , ДНП Оринки.   Дом для кру…
$119,834
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Вилла в Kamenki, Россия
Вилла
Kamenki, Россия
Площадь 595 м²
Количество этажей 2
Продается новый загородный дом, вблизи Нижнего Новгорода, 17 км от города, поселок Каменки. …
$205,776
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Вилла в Богородск, Россия
Вилла
Богородск, Россия
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Дом мечты в центре Богородска: шедевр дизайна и комфорта на 163 м.кв. Чрезвычайно выгодное п…
$142,827
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Вилла в Богородский муниципальный округ, Россия
Вилла
Богородский муниципальный округ, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продаю коттедж   Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…
$60,522
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