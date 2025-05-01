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Таунхаусы в Богородском муниципальном округе, Россия

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1 объект найдено
Таунхаус в Богородск, Россия
Таунхаус
Богородск, Россия
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус, в состоянии заезжай и живи, 1й этаж совместный санузел, кухня гостиная, …
$90,784
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Параметры недвижимости в Богородском муниципальном округе, Россия

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