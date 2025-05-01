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Дома в Богородском муниципальном округе, Россия

Богородск
3
16 объектов найдено
Вилла в Orinkino, Россия
Вилла
Orinkino, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продаю загородный дом   на участке 10 соток.   Богородский район , ДНП Оринки.   Дом для кру…
$119,834
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Дом в Богородский муниципальный округ, Россия
Дом
Богородский муниципальный округ, Россия
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Загородная жизнь с комфортом! Продается двухэтажный дом 105 м и  участком 7 соток в Богородс…
$73,232
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Дом в Sumilovo, Россия
Дом
Sumilovo, Россия
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Представляем вашему вниманию уникальную возможность приобрести усадьбу в деревне Шумилово. Э…
$181,567
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Дом в Doskino, Россия
Дом
Doskino, Россия
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Продается 1 этажный ДОМ площадью 64 кв. м. с земельным участком 15 соток, в с. Доскино Бого…
$88,363
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Дом в Богородский муниципальный округ, Россия
Дом
Богородский муниципальный округ, Россия
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
Отличнoe пpедлoжeние! Продаю сaдовый дoм 71 кВ м и земeльный учaстoк 9 сотoк для caдoвoдcтва…
$54,470
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Вилла в Kamenki, Россия
Вилла
Kamenki, Россия
Площадь 595 м²
Количество этажей 2
Продается новый загородный дом, вблизи Нижнего Новгорода, 17 км от города, поселок Каменки. …
$205,776
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Дом в Богородский муниципальный округ, Россия
Дом
Богородский муниципальный округ, Россия
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Продаю отличную дачу в СТ Окское, линия 20.   Домик деревянный, двухэтажный, с печкой. Год п…
$33,893
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Дом в Богородский муниципальный округ, Россия
Дом
Богородский муниципальный округ, Россия
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается новый уютный дом в живописном Богородском районе, д. Пруды, всего в 20 минутах на …
$73,837
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Дом в Богородск, Россия
Дом
Богородск, Россия
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается добротный дом и в городе и в стороне, в городе Богородск.   Дом полноценный подьез…
$43,576
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Вилла в Богородск, Россия
Вилла
Богородск, Россия
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Дом мечты в центре Богородска: шедевр дизайна и комфорта на 163 м.кв. Чрезвычайно выгодное п…
$142,827
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Дом в Sysoevka, Россия
Дом
Sysoevka, Россия
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Уважаемые покупатели, Предлагаем вашему вниманию уютный дом общей площадью 105 квадратных …
$62,580
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Дом в Богородский муниципальный округ, Россия
Дом
Богородский муниципальный округ, Россия
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
"Домашний уголок для отдыха и хобби: дома с возможностью рыбной ловли отдыха на природе" Ме…
$125,063
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Таунхаус в Богородск, Россия
Таунхаус
Богородск, Россия
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус, в состоянии заезжай и живи, 1й этаж совместный санузел, кухня гостиная, …
$90,784
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Дом в Богородский муниципальный округ, Россия
Дом
Богородский муниципальный округ, Россия
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается Дом в Богородском районе д. Пруды от Н. Новгорода в 20 минутах езды на автомобиле.…
$73,232
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Вилла в Богородский муниципальный округ, Россия
Вилла
Богородский муниципальный округ, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продаю коттедж   Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…
$60,522
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Дом в Богородский муниципальный округ, Россия
Дом
Богородский муниципальный округ, Россия
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Уважаемые покупатели, Предлагаем вашему вниманию уютный дом общей площадью 105 квадратных …
$75,048
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Типы недвижимости в Богородском муниципальном округе

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