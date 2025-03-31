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Дома в Богородский городской округ, Россия

1 объект найдено
Дом в Богородский городской округ, Россия
Дом
Богородский городской округ, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Уникальное предложение! Просторный новый дом на участке 13 соток возле леса! Отличный благоу…
$167,966
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Параметры недвижимости в Богородский городской округ, Россия

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