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Коммерческая недвижимость в Богородском городском округе, Россия

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Обухово
16
Ногинск
12
Старая Купавна
8
60 объектов найдено
Коммерческое помещение 576 м² в Электроугли, Россия
Коммерческое помещение 576 м²
Электроугли, Россия
Площадь 576 м²
Коммерческое пространство занимает первый этаж и цокольный уровень 5-этажного здания, возвед…
$548,879
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Коммерческое помещение 811 м² в Электроугли, Россия
Коммерческое помещение 811 м²
Электроугли, Россия
Площадь 811 м²
Коммерческое пространство занимает первый этаж и цокольный уровень 5-этажного здания, возвед…
$772,796
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Склад 3 000 м² в Большое Буньково, Россия
Склад 3 000 м²
Большое Буньково, Россия
Площадь 3 000 м²
Этаж 1
К продаже предлагаются отдельно стоящие производственно-складские здания класса “А” формата …
$3,18 млн
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Склад 1 368 м² в Ногинск, Россия
Склад 1 368 м²
Ногинск, Россия
Площадь 1 368 м²
Этаж 1
Производственно-складской комплекс формата LIGHT INDUSTRIAL находится в 45-ти км от МКАД на …
$1,93 млн
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Склад 5 184 м² в Старая Купавна, Россия
Склад 5 184 м²
Старая Купавна, Россия
Площадь 5 184 м²
Этаж 1
На продажу предлагается отапливаемый теплый склад класса A. Московская обл, г Ногинск, тер а…
$5,50 млн
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Склад 3 751 м² в Обухово, Россия
Склад 3 751 м²
Обухово, Россия
Площадь 3 751 м²
Этаж 1
Предлагается в аренду складское помещение класса "А". Местоположение: МО, г. Ногинск, рп Об…
$53,383
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TekceTekce
Склад 4 500 м² в Большое Буньково, Россия
Склад 4 500 м²
Большое Буньково, Россия
Площадь 4 500 м²
Этаж 1
К продаже предлагаются отдельно стоящие производственно-складские здания класса “А” в новом …
$4,77 млн
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Склад 1 200 м² в Большое Буньково, Россия
Склад 1 200 м²
Большое Буньково, Россия
Площадь 1 200 м²
Этаж 1
Расположение: Московская обл, г. Ногинск, деревня Большое Буньково, ул. Пролетарская, д. 12 …
$12,014
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Склад 25 000 м² в Обухово, Россия
Склад 25 000 м²
Обухово, Россия
Площадь 25 000 м²
Этаж 1
Аренда склада класса "А" Местоположение: Московская область, Ногинский район Удобный подъе…
$417,150
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Склад 864 м² в Большое Буньково, Россия
Склад 864 м²
Большое Буньково, Россия
Площадь 864 м²
Этаж 1
На продажу предлагается склад класса A. Московская обл, г Ногинск, деревня Большое Буньково,…
$915,885
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Склад 1 368 м² в Ногинск, Россия
Склад 1 368 м²
Ногинск, Россия
Площадь 1 368 м²
Этаж 1
Производственно-складской комплекс формата LIGHT INDUSTRIAL находится в 45-ти км от МКАД на …
$16,113
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Склад 1 878 м² в Кудиново, Россия
Склад 1 878 м²
Кудиново, Россия
Площадь 1 878 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса B. Московская обл, г Ногинск, село Кудиново, ул Це…
$22,117
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Склад 12 000 м² в Обухово, Россия
Склад 12 000 м²
Обухово, Россия
Площадь 12 000 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Московская обл, г Ногинск, рп Обухово, тер Обух…
$179,620
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Склад 100 000 м² в Обухово, Россия
Склад 100 000 м²
Обухово, Россия
Площадь 100 000 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Московская обл, г Ногинск, пгт Обухово, тер Обу…
$1,88 млн
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Склад 10 474 м² в Старая Купавна, Россия
Склад 10 474 м²
Старая Купавна, Россия
Площадь 10 474 м²
Этаж 1
На продажу предлагается теплый склад класса A. Московская обл, г Ногинск, тер автомобильная …
$11,10 млн
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Склад 4 500 м² в Большое Буньково, Россия
Склад 4 500 м²
Большое Буньково, Россия
Площадь 4 500 м²
Этаж 1
К продаже предлагаются отдельно стоящие производственно-складские здания класса “А” в новом …
$4,77 млн
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Склад 7 312 м² в Большое Буньково, Россия
Склад 7 312 м²
Большое Буньково, Россия
Площадь 7 312 м²
Этаж 1
На продажу предлагается теплый склад класса A. Московская обл, г Ногинск, деревня Большое Бу…
$6,83 млн
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Склад 1 835 м² в Богородский городской округ, Россия
Склад 1 835 м²
Богородский городской округ, Россия
Площадь 1 835 м²
Этаж 1
Склад класса B отапливаемый 1500 м²  Расположение: Индустриальный парк М7 – М12, Московская…
$18,371
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Склад 2 160 м² в Старая Купавна, Россия
Склад 2 160 м²
Старая Купавна, Россия
Площадь 2 160 м²
Этаж 1
Есть теплый офис 50 м2 с разбивкой по 20-25м2 ID: w14432
$12,721
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Склад 14 624 м² в Большое Буньково, Россия
Склад 14 624 м²
Большое Буньково, Россия
Площадь 14 624 м²
Этаж 1
На продажу предлагается теплый склад класса A. Московская обл, г Ногинск, деревня Большое Бу…
$13,66 млн
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Склад 3 935 м² в Обухово, Россия
Склад 3 935 м²
Обухово, Россия
Площадь 3 935 м²
Этаж 1
Аренда склада класса "А" Местоположение: Московская область, Ногинский район Удобный подъе…
$46,343
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Склад 50 000 м² в Обухово, Россия
Склад 50 000 м²
Обухово, Россия
Площадь 50 000 м²
Этаж 1
Аренда склада класса "А" Местоположение: Московская область, Ногинский район Удобный подъе…
$834,300
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Склад 20 948 м² в Старая Купавна, Россия
Склад 20 948 м²
Старая Купавна, Россия
Площадь 20 948 м²
Этаж 1
На продажу предлагается отапливаемый теплый склад класса A. Московская обл, г Ногинск, тер а…
$22,21 млн
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Склад 50 000 м² в Обухово, Россия
Склад 50 000 м²
Обухово, Россия
Площадь 50 000 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Московская обл, г Ногинск, пгт Обухово, тер Обу…
$766,378
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Склад 22 000 м² в Обухово, Россия
Склад 22 000 м²
Обухово, Россия
Площадь 22 000 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Московская обл, г Ногинск, рп Обухово, тер Обух…
$329,303
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Склад 1 512 м² в Ногинск, Россия
Склад 1 512 м²
Ногинск, Россия
Площадь 1 512 м²
Этаж 1
Производственно-складской комплекс формата LIGHT INDUSTRIAL находится в 45-ти км от МКАД на …
$17,809
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Склад 3 847 м² в Обухово, Россия
Склад 3 847 м²
Обухово, Россия
Площадь 3 847 м²
Этаж 1
Предлагается в аренду складское помещение класса "А". Местоположение: МО, г. Ногинск, рп Об…
$54,754
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Склад 1 627 м² в Обухово, Россия
Склад 1 627 м²
Обухово, Россия
Площадь 1 627 м²
Этаж 1
Предлагается в аренду складское помещение класса "А". Местоположение: МО, г. Ногинск, рп Об…
$23,151
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Склад 3 000 м² в Большое Буньково, Россия
Склад 3 000 м²
Большое Буньково, Россия
Площадь 3 000 м²
Этаж 1
К продаже предлагаются отдельно стоящие производственно-складские здания класса “А” формата …
$3,18 млн
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Склад 14 624 м² в Большое Буньково, Россия
Склад 14 624 м²
Большое Буньково, Россия
Площадь 14 624 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Московская обл, г Ногинск, деревня Большое Бунь…
$192,629
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Типы недвижимости в Богородском городском округе

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