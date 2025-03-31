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Квартиры в Богородский городской округ, Россия

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1 объект найдено
Квартира в Старая Купавна, Россия
Квартира
Старая Купавна, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 9/17
Отличная студия с новым качественным ремонтом и панорамным видом на озеро. Новый монолитный …
$48,906
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